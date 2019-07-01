أعرب المتحدث باسم الخارجية "سيد عباس موسوي"، عن أمله في أن أن يتخذ الأوروبيون خطوة ملموسة وعملية لتنفيذ الآلية المالية (الإينستكس) خلال الأيام العشرة المتبقية من مهلة الـ60 يوما وإلا فإن إيران ستتخذ الخطوة الثانية في السابع من تموز/يوليو.

وأضاف موسوي في تصريح له اليوم الإثنين، انه "كما هو الواضح لدينا وفي ضوء الأنباء المتداولة حاليا حول هذه الآلية المالية، فهي لا ترتقي الى مطالب الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني"؛ مضيفا "ان المشاورات متواصلة وتم نقل رسالتنا الى الأطراف الأوروبية وبقيت 10 أيام لهم على أمل في أن يتمكنوا من إتخاذ خطوة هامة وعملية إزاء تنفيذ إينستكس".

وصرح المتحدث باسم الخارجية، انه "إذا ما لم يتم إتخاذ خطوة هامة من جانب أوروبا خلال هذه الفترة، فإن إيران ستتخذ الخطوة الثانية في السابع من تموز/يوليو".

وردا على سؤال حول ما يقال بأن مخزون اليورانيون الإيراني تجاوز حد الـ300 كغم وبنسبة 3,67 بالمئة، أكد على ضرورة توجيه هذا السؤال الى "الأصدقاء في منظمة الطاقة النووية (الإيرانية)، كونهم يعلمون ذلك بشكل أفضل".