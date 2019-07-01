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رقم الخبر: 257179 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 16:27 الاقسام: اقتصاد  
ظريف: لم يعد الاقتصادي الاميركي صاحب كلمة الفصل بالعلاقات الدولية

ظريف: لم يعد الاقتصادي الاميركي صاحب كلمة الفصل بالعلاقات الدولية

أعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن الاقتصاد الاميركي لم يعد صاحب كلمة الفصل بالعلاقات الدولية، وأن ذلك ستكون له تبعات مكلفة لواشنطن على مدى البعيد.

وأوضح ظريف على هامش مراسم اليوم الوطني للصناعة والتعدين في تصريح تابعته "فارس" اليوم الاثنين، أن الدول الاوروبية تحاول العمل على نحو مستقل اقتصاديا عن اميركا.

وأشار الى آلية "اينستكس" الاوروبية للتعامل المالي مع ايران، مبيّنا ان التعهدات التي قطعتها اوروبا تفوق بكثير هذه الالية التي لها قيمة دولية.

وشدد على أن الالية الاوروبية لا تعني ابتعاد اقرب الحلفاء من اميركا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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