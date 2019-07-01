اعلن مساعد محافظة اذربيجان الشرقية لتنسيق الشؤون الاقتصادية /شمال غرب ايران/ اختيار مدينة تبريز لتكون مدينة السجاد اليدوي في العالم.

وقدم "علي عسكري" في اجتماع المجلس التنسيقي لاقامة اول معرض دولي للسجاد اليدوي سيقام في مدينة تبريز، وحضره رئيس المركز الوطني الايراني للسجاد، تقريرا عن الاجراءات المتخذة لتنظيم هذا المعرض ، وقال: جميع الأجهزة المسؤولة تعمل بكامل طاقتها، والمحافظة باعتبارها سلطة سيادية هي الجهة المسؤولة عن التنسيق بين الأجهزة من أجل جعل اقامة المعرض بأفضل شكل ممكن.

واشار "جهانغيري" الى انتخاب مدينة تبريز كمدينة للسجاد اليدوي في العالم وعمل العديد من سكان المحافظة في هذه المهنة، وقال: يتعين على جمع الناشطين في القطاع الخاص والاجهزة الحكومية المعنية بذل قصارى جهدها من اجل ازدهار صناعة السجاد اليدوي.

وتطرق الى قسم من البرامج المخطط لها اثناء اقامة معرض السجاد اليدوي، وقال: ستعقد فعاليات مستقلة في مجال التعليم والتسويق والتجارة الإلكترونية بالتزامن مع المعرض.

واضاف مساعد محافظة اذربيجان الشرقية: نسعى جاهدين لعقد اول دوره لهذا المعرض بأفضل شكل حتى نتمكن من تحويل هذا المعرض إلى علامة تجارية على الصعيدين الوطني والدولي.