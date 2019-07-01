حصد منتخب العراق لألعاب قوى المعاقين، 18 وساما متنوعا في بطولة الجائزة الكبرى ألتي أستمرت على مدى ثلاثة أيام في ملعب رادس بالعاصمة التونسية والتي أختتمت فعاليتها أمس الأول بمشاركة 400 رياضيا ورياضية يمثلون 43 دولة مشاركة.

وذكرت اللجنة البارالمبية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المنتخب حصد ببطولة الجائزة الكبرى في تونس 18 وساما متنوعا، ثلاثة اوسمة ذهب وثمانية اوسمة فضية وسبعة برونزية، بمختلف الفعاليات، حيث حصد اللاعب جراح نصار ذهبيتين وحصد اللاعب أحمد غني ذهبية وفضية وهما الرياضيان الأبرز في البعثة العراقية".

واضافت: "وتضمنت حصيلة المنتخب العراقي في اليوم الثالث، ستة أوسمة، منها واحد ذهبي وأربعة اوسمة فضية، وآخر برونزي".

وسيعود وفد منتخب البارالمبية لالعاب القوى إلى بغداد ظهر يوم غد الثلاثاء مرورا بمطار أسطنبول ومنها سيتوجه إلى العاصمة العراقية ليصل هناك فجر يوم الأربعاء المقبل.