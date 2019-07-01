أنقذ رجال الإطفاء كلبا يدعى (بيتري) من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تركه صاحبه داخل سيارة، بينما كان يتسوق في أحد المولات في مدينة سافرون والدن، بمقاطعة إسكيكس بالمملكة المتحدة.

صادف رجل الكلب ، حيث وجده داخل السيارة في حالة إعياء شديدة من ارتفاع درجات الحرارة، حيث أبلغ خدمة الإطفاء، الذين اضطروا إلى كسر نافذة وإخراج الكلب، وفقا لجريدة (ديلي ميل) البريطانية.

وكان الكلب يشعر بالضيق بسبب الحرارة الشديدة داخل السيارة المتوقفة في ضوء الشمس المباشر وعدم وجود نوافذ مفتوحة.

وقالت محطة إطفاء مدينة سافرون والدن:(اليوم أنقذنا كلب يدعى بيرتي من سيارة في جراج سافرون والدن متعدد الطوابق، بعد كسر نافذة لإطلاق سراحة)، وأضافت:(يرجى دائما مراعاة بقاء حيوانك الاليف في أمان وسلامة خصوصا في ظل تلك الموجة الساخنة).

يأتي ذلك الحادث بعد أسبوع واحد فقط من إنقاذ طفل صغير من ساحة سيارات أخرى في مدينة سافرون والدن، بعد تركه وحيدا لأكثر من ساعة داخل سيارة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وحيث أطلق سراح الطفل الذي يبلغ 18 شهرا من العمر، بعد سماع أحد المارة وهو يبكي داخل سيارة.