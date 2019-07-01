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رقم الخبر: 257170 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 16:31 الاقسام: منوعات  
انتهاء مهرجان الكلاب في الصين.. وذبح 3 آلاف كلب

انتهاء مهرجان الكلاب في الصين.. وذبح 3 آلاف كلب

قد يكون أسوأ المهرجانات على الإطلاق، وأكثرهم في سوء السمعة، هو المهرجان والحدث البشع الذي تحتضنه الصين كل عام في الفترة من يوم 21 يونيو حتى يوم 30 يونيو، وهو مهرجان لذبح وأكل لحوم الكلاب.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم ذبح ما يقدر بثلاثة آلاف كلب، في مهرجان الكلاب الصيني يولين.

ويتعرض الحدث المخصص لأكل أفضل صديق للإنسان، والذي تأسس في عام 2010، لانتقادات واسعة النطاق من قبل المشاهير وجماعات حقوق الإنسان، وحقوق الحيوان، الذين يعتبرون الحدث همجيا، وغير مقبول.

وفي يوم الجمعة، 21 موعد انطلاق المهرجان، تم إدخال إحدى الناشطات الحقوقية، إلى المستشفى بعد أن أصيبت فوق رأسها عندما حاولت إطلاق سراح الكلاب من مستودع في المدينة، بعد أن تعرض لها تجار الكلاب بالضرب، خلال محاولاتها إنقاذ بعض الكلاب من قفص مغلق ومحاولات تهريبهم.

وفي بداية المهرجان الذي استمر 10 أيام، وينتهي يوم الأحد، سلمت جمعية حقوقية عريضة موقعة 1.5 مليون توقيع لجهة صينية رسمية، لرفض فعاليات المهرجان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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