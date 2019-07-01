وتمّ تطوير هذه المعادلة الخوارزمية عن طريق تطبيق المبادئ العلميّة التي تستخدم لرسم النماذج التوضيحيّة للأحياء الخلوية والفيزياء، وقال جيمس سيثنا، أستاذ الفيزياء في جامعة «كورنيل»، «سر نجاح العلوم يعود إلى أن الأشياء تتصرف بشكل مبسط، فالأشياء المعقدة للغاية تصل في نهاية المطاف إلى أداء سلوكيات جماعية بسيطة»، وتسمح المعادلة الخوارزمية التي ابتكرتها الباحثة كاثرين كوين، بوضع مجموعات ضخمة من الاحتمالات للبحث عن أنماط أو معلومات ربما تكون مُفيدة.