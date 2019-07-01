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رقم الخبر: 257169 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 16:30 الاقسام: منوعات  
معادلة خوارزمية ترسم خريطة للكون

معادلة خوارزمية ترسم خريطة للكون

طوّر باحثون أمريكيون معادلة خوارزمية لرسم نماذج مختلفة للكون، بهدف المساعدة في حل بعض المشكلات المعقدة في علوم الفيزياء.

وتمّ تطوير هذه المعادلة الخوارزمية عن طريق تطبيق المبادئ العلميّة التي تستخدم لرسم النماذج التوضيحيّة للأحياء الخلوية والفيزياء، وقال جيمس سيثنا، أستاذ الفيزياء في جامعة «كورنيل»، «سر نجاح العلوم يعود إلى أن الأشياء تتصرف بشكل مبسط، فالأشياء المعقدة للغاية تصل في نهاية المطاف إلى أداء سلوكيات جماعية بسيطة»، وتسمح المعادلة الخوارزمية التي ابتكرتها الباحثة كاثرين كوين، بوضع مجموعات ضخمة من الاحتمالات للبحث عن أنماط أو معلومات ربما تكون مُفيدة.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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