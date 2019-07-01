إيطاليا تفجّر «جسر الكارثة» فجّرت السلطات الإيطالية برجين من جسر انهار في مدينة جنوة قبل أشهر وأدى إلى وقوع العشرات من القتلى، وكان الجسر شهد انهياراً مفاجئاً، في أغسطس الماضي، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً، وأثارت الكارثة انتقادات شديدة للسلطات.