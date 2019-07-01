|رقم الخبر: 257168
|تاريخ النشر: تموز 01, 2019
|الوقت: 16:30
|الاقسام: منوعات
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إيطاليا تفجّر «جسر الكارثة»
فجّرت السلطات الإيطالية برجين من جسر انهار في مدينة جنوة قبل أشهر وأدى إلى وقوع العشرات من القتلى، وكان الجسر شهد انهياراً مفاجئاً، في أغسطس الماضي، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً، وأثارت الكارثة انتقادات شديدة للسلطات.
واستخدم المهندسون ما يقارب 500 كيلوغرام من المواد المتفجّرة لأجل تفجير برجي الجسر المعروف بـ «موراندي»، وتم رش المياه على 40 ألف طن من الصلب ومواد البناء، تفادياً لتصاعد سحب كبيرة من الغبار فوق المدينة، وتم إخلاء 3400 من السكان الذين يقيمون في المنطقة، أثناء التفجير. وفي فبراير الماضي، بدأت أشغال هدم الجسر الذي أدى انهياره إلى وقوع عشرات السيارات من ارتفاع يصل إلى خمسين متراً، وسيقام جسر جديد في الموقع نفسه.
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