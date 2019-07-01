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رقم الخبر: 257167 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 16:30 الاقسام: منوعات  
أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم

أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة بالعالم

سيكون سكان وزوار العاصمة الإماراتية أبوظبي، على موعد مع أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في العالم، والتي ستحمل اسم (سنو أبوظبي)، في نهاية عام 2020.

وتضم الحديقة الثلجية 13 لعبة متنوعة ومعالم ترفيهية تناسب الجميع، ويتم إنشاؤها ضمن مرافق مشروع (ريم مول) الذي تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وستمتد (سنو أبوظبي) على مساحة 11,600 متر مربع، مقسمة إلى مناطق ومساحات متميزة، حيث سيستمتع الزوار في كل منطقة بمجموعة من الأنشطة الفريدة التي تستضيفها شخصيات كرتونية.

وتسير أعمال تشييد الحديقة وفق جدول زمني محدد، وجار تركيب الدعامات الأولى للهيكل، وعند افتتاحها ستحافظ الحديقة على درجة حرارة داخلية تبلغ -2 درجة مئوية، مع ثلوج تغطيها حتى ارتفاع 50 سنتيمتر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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