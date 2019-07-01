أعفى ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم مدربه فرانك لامبارد من الإشراف على التدريبات التي تسبق الموسم وذلك يومي الاثنين والثلاثاء بما يسمح للمدرب بالمزيد من الوقت للتفاوض مع تشيلسي لتولي المسؤولية في ستامفورد بريدج.

وأضاف ديربي كاونتي في بيان أن القرار يأتي ”للسماح للمناقشات الجارية التي تخص انتقاله المحتمل إلى تشيلسي بالانتهاء في أقرب وقت ممكن.

”في ظل افتراض أن فرانك سيصل لاتفاق مع تشيلسي ليصبح المدرب الجديد له، يجب على النادي أن يزيد من جهوده للعثور على مدرب بديل“.

وقاد لامبارد، الذي نال ثلاثة ألقاب للدوري الانجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال اوروبا كلاعب ضمن صفوف تشيلسي، ديربي لنهائي ملحق الصعود الموسم الماضي وذلك في أول مواسمه مع الفريق لكن خسر أمام استون فيلا.

ويعد لامبارد المرشح الأبرز لخلافة ماوريتسيو ساري في تدريب تشيلسي عقب تعاقد المدرب الإيطالي مع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي الشهر الماضي.

ويعد لامبارد (41 عاما) معشوق جماهير تشيلسي بسبب سجله القياسي التهديفي خلال مسيرته الحافلة التي دامت 13 عاما مع النادي الواقع في غرب لندن.

وعين تشيلسي الشهر الماضي حارسه السابق، وزميل لامبارد السابق في الفريق، بيتر تشك مستشارا فنيا ولشؤون تقييم الأداء.

وتقدم النادي اللندني الشهر الماضي بطعن ضد عقوبة منعه من إبرام تعاقدات والتي وقعها عليه الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لخرقه القواعد التي تخص انتقالات وتسجيل اللاعبين تحت 18 عاما.

ويمنع هذا الحظر تشيلسي من ضم لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية والحالية وفترة الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني 2020.

على صعيد آخر، أعلن النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الاثنين أن مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجوين (31 عاما)، الذي كان معارا من يوفنتوس، بات ضمن خمسة لاعبين غادروا الفريق بنهاية عقودهم.

وبقية الأربعة هم القائد جاري كاهيل والحارس المعتزل روب جرين إضافة لادواردو وكايل سكوت.

وكان الحارس ادواردو قد أمضى الموسم الماضي معارا لفيتيس ارنهيم الهولندي.