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رقم الخبر: 257164 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 16:30 الاقسام: منوعات  
سجن بريطاني يمنح نزلاءه إجازات (خيالية)

سجن بريطاني يمنح نزلاءه إجازات (خيالية)

سيحظى سجناء في بريطانيا بتجربة فريدة من نوعها وذلك عبر (إجازات خيالية) في أجمل مناطق العالم، في حال أحسنوا السلوك والتزموا بقواعد السجن.

وتعتمد التجربة على منح السجين الذي يحسن السلوك، نظارة للواقع الافتراضي لمدة 10 دقائق، ليحظى بـ(إجازة) في مناطق مميزة، مثل سور الصين العظيم، أو آثار الإنكا في بيرو، أو الحيد المرجاني العظيم في أستراليا.

ووفق ما ذكر موقع صحيفة (ميرور) البريطانية، فإن إدارة سجن في نوتنغهام قد أقدمت على هذه التجربة لحث السجناء على تحسين سلوكهم، وذلك بعد أن وصل العنف في السجون البريطانية وانتشار المخدرات، إلى معدلات قياسية.

وقالت إدارة سجن (إم بي إتش) إن نظارات الواقع الافتراضي تم التبرع بها لصالح السجن، ولم تدفع الإدارة أي مبالغ مادية مقابلها.

كذلك أشارت إلى أنه لا يتم منح السجين مدة تزيد عن 10 دقائق، مشددة على أن التجربة تقتصر فقط على رؤية تلك الأماكن السياحية، ولا تشمل أية ألعاب.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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