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رقم الخبر: 257163 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 16:29 الاقسام: منوعات  
الأفعى (الآكلة للبشر).. طليقة في كامبريدج

الأفعى (الآكلة للبشر).. طليقة في كامبريدج

دبت حالة من الرعب في مدينة كامبريدج شمال العاصمة البريطانية، بعد رصد أطول ثعبان في العالم يزحف في أحد شوارع المدينة.

وأفادت (سكاي نيوز)، مساء الأحد، بأن الشرطة تحدثت عن رصد أفعى مشبكية يصل طولها إلى 2.7 متر في شارع سكني بمنطقة (لويفيل روود) في كامبرديج صباح الأحد.

وتقول الشرطة البريطانية التي هددت مالك هذه الأفعى، بأنها تبذل جهودا من أجل العثور عليها.

وجنوب شرق آسيا هو موطن الأفعى المشبكية، التي تعتبر الأطول في العالم، إذ يمكن أن يصل طولها إلى 9.6 متر.

ورغم شكلها المرعب وطولها اللافت، إلا أن الأفعى المشبكية ليست سامة، لكنها تعتمد على عصر فرسيتها حتى الموت.

ويمكن للأفعى المكتملة النمو من هذا النوع أن تفتح فكيها، بما يكفي لابتلاع إنسان.

وفي يونيو الماضي، عثر السكان في إندونيسيا على سيدة في حالة سليمة ابتلعتها أفعى مشبكية وصل طولها إلى 8 أمتار.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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