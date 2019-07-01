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رقم الخبر: 257162 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 16:28 الاقسام: رياضة  
نادال سعيد بعودة موراي للملاعب

نادال سعيد بعودة موراي للملاعب

قال رفائيل نادال الذي نال 18 لقبا على صعيد البطولات الأربع الكبرى إن آندي موراي يعد أحد أهم اللاعبين في رياضة التنس وستدخل عودته من الإصابة السعادة على الجميع.

وأضاف نادال ”الأمر لا يتعلق بسعادتي لرؤيته ثانية. الجميع سيسعد برؤيته من جديد. إنه أحد أهم اللاعبين على صعيد الرياضة في اخر 10 سنوات. إنها أخبار جيدة عندما يعود إلينا كبار اللاعبين.

وتابع بطل ويمبلدون مرتين ”أكثر الأمور أهمية هو أنني سعيد من أجله على الصعيد الشخصي لقدرته على مواصلة اللعب“.

وعاد موراي (32 عاما) للملاعب الشهر الماضي عقب خمسة أشهر من الابتعاد بسبب الإصابة ليفوز بلقب زوجي الرجال في بطولة كوينز مع فليسيانو لوبيز وسيلعب إلى جوار بيير-أوج إيربير في ويمبلدون.

كما يخطط بطل ويمبلدون مرتين في الفردي للمشاركة في الزوجي المختلط مع مواصلته للتعافي من جراحة في أعلى الفخذ في فبراير شباط الماضي. ولا يشارك موراي في مباريات الفردي حاليا.

وقال نادال ”يحدوني الأمل أن تكون لديه الفرصة لمواصلة اللعب على صعيد الفردي. لكن على أي حال، سيكون بوسعه لعب التنس ثانية بدون ألم كما سمعت.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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