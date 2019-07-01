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رقم الخبر: 257161 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 16:29 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
بعد 23 عاما.. مخترع 'الفلاش ميموري' يعتذر للعالم

بعد 23 عاما.. مخترع 'الفلاش ميموري' يعتذر للعالم

أعرب مخترع (الفلاش ميموري)، العالم الهندي، أجاي بهات، عن الصعوبات التي يواجهها البعض عند محاولة استخدام اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن.

وقال بهات إنه يدرك تمام الانزعاج الذي يشعر به الجمهور من خلال استخدام هذه الأداة التي صممها، خلال محاولة وضعها في المدخل المخصص لها بالحواسيب، وفق ما أوردت الإذاعة الأميركية العامة ( أن. بي .أر).

ويشير العالم الهندي إلى الانتقادات الكثيرة على شبكات التواصل التي تتحدث عن الفشل المتتالي قبل إتمام عملية إدخال (الفلاشة).

وقاد بهات الفريق العلمي الذي اخترع هذه الفلاشة في تسعينات القرن الماضي، وتحديدا عام 1996.

وتعرف (الفلاش ميموري) اختصارا بـ( USB) أي الناقل التسلسلي العام، الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.

وعلى الرغم من تصميمها الذي أخذ شكل المستطيل، الذي تم اعتماده من قبل جميع مصنعي الحواسيب تقريبا، إلا أن العالم الهندي اعترف أنه ربما كان هناك طريقة أفضل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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