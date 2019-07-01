أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن رحيل 5 لاعبين دفعة واحدة من صفوف الفريق لأسباب مختلفة، من ضمنهم المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، والمدافع جاري كاهيل.

وأشار موقع النادي الرسمي على الإنترنت بأن “جاري كاهيل، وجونزالو هيجواين، وروب جرين، وإدواردو، وكايل سكوت” قد رحلوا بشكل نهائي عن تشيلسي لأسباب مختلفة.

وأضاف الموقع أن جاري كاهيل أحد نجوم تشيلسي المميزين في السنوات السابقة، قد رحل بشكل رسمي عن الفريق بعد انتهاء عقده.

كاهيل لعب مع تشيلسي 7 مواسم ونصف، وفاز معهم بجميع الألقاب الممكنة سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.

وأكمل الموقع أن الأرجنتيني جونزالو هيجواين قد رحل هو الآخر عن تشيلسي، بعد انتهاء فترة إعارته، حيث لم يفعل البلوز بند أحقية شرائه، ليعود من جديد لناديه الأصلي يوفنتوس الإيطالي.