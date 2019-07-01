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رقم الخبر: 257159 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 16:24 الاقسام: رياضة  
نيمار سيسافر إلى برشلونة دون العودة إلى باريس

نيمار سيسافر إلى برشلونة دون العودة إلى باريس

قرر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا السفر من البرازيل مباشرة إلى مدينة برشلونة من أجل العودة إلى فريقه السابق ، حيث أنه لن يعود إلى العاصمة الفرنسية باريس.

واقترب برشلونة من استعادة نيمار بعد عامين على رحيله مقابل 222 مليون يورو ، حيث أن اللاعب لم يعد يريد البقاء في صفوف باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة “سبورت” اليوم الإثنين أن نيمار المتواجد في البرازيل لمساندة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2019 أبلغ باريس سان جيرمان بعدم رغبته في العودة ، حيث أنه سيسافر إلى برشلونة مباشرة.

وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان لا يريد بيع نيمار بأقل من 200 مليون يورو ، بينما يحاول برشلونة إضافة لاعب أو لاعبين أو ثلاثة لتخفيض قيمة الصفقة.

ويعاني نيمار حالياً من إصابة تعرض لها مع منتخب البرازيل قبل كوبا أمريكا ، وسيحتاج لعدة أيام كي يعود لعافيته.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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