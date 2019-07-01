سيعرض الفيلم القصير بعنوان «ألآن»، من إخراج مصطفى كندومكار في الدورة الأولى من مهرجان الفيلم الكردي الذي يقام في الفترة من الثالث إلى السادس من يوليو / تموز الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتناول الفيلم قصة يوم من حياة أسرة كردية قبل النزوح ويسعى الفيلم ان يلقي الضوء على حياة اللاجئين المشردين في الشرق الأوسط وكيفية التعامل والتصرفات غير المناسبة والمواجهة العسكرية مع هذه العائلات وراء حدود أوروبا، بينما هذه العوائل كان لديهم اهتمام بنمو أطفالهم وأمل حياة سعيدة لهم قبل النزوح واندلاع الحرب.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان المهرجان سيستضيف 18 فيلما كرديا يضم أفلام قصيرة وطويلة ووثائقية ورسوم متحركة من جميع أنحاء العالم.

وقد فاز الفيلم مؤخرا بجائزة أفضل فيلم قصير في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان Eberswalde في ألمانيا والجائزة الكبرى لأفضل فيلم قصير من الدورة الخامسة لمهرجان دهوك الدولي السينمائي.

وقد أسس المعهد الكردي في باريس وجمعية السينما الفرنسية -الكردية (CinéBej) ، هذا المهرجان برعاية Rebelles Films و TV5 Monde ومركز Wallonie-Bruxelles .

وسبق أن شارك فيلم «ألآن» في العديد من المهرجانات الدولية المرموقة أبرزها مهرجان كليرمونت في فرنسا - مهرجان ساو باولو في البرازيل - مهرجان باريس السينمائي - مهرجان فجر السينمائي الدولي السادس عشر - مهرجان خيال السادس عشر في فرنسا ، ومهرجان Partie (S) De Campagne في باريس وحصل على العديد من الجوائز الدولية.ويتولى مجيد محمد دوست مسؤولية التوزيع والبث الدولي للفيلم.