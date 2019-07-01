وأقيم هذا الحفل التكريمي للبروفيسور تشارلز هنري دو فوشيه كور (Charles-Henri de Fouchécour) برعاية مشتركة من ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليونسكو والمستشارية الثقافية الإيرانية لدى فرنسا.

وخلال هذه المراسم التي انعقدت بحضور جمع من أبرز الأساتذة والأكاديميين وعلماء الدراسات الإيرانية والمسؤولين وسفراء الدول الناطقة بالفارسية الأعضاء في اليونسكو، قدمت أكاديمية اللغة والأدب الفارسي شهادة عضويتها الفخرية المذيلة بتوقيع رئيس الأكاديمية الدكتور غلامعلي حداد عادل الى البروفيسور دو فوشيه كور.

وحضر الحفل التكريمي، شخصيات بارزة من أساتذة الجامعات الفرنسية بمن فيهم التلامذة السابقين للدكتور تشارلز هنري دو فوشيه كور أدلوا بكلمات منفصلة، مشيدين خلالها بمكانته العلمية المرموقة.

وأشاد السفير الإيراني لدى اليونسكو «أحمد جلالي» خلال كلمته الإفتتاحية، بالجهود القيمة للبروفيسور دو فوشيه كور في ترجمة لديوان الشاعر الإيراني حافظ الشيرازي وكذلك ترجمته التي هي أشبه ما تكون بالمعجزة لمجموعة مقالات شمس التبريزي والتي من الصعب قراءتها حتى باللغة الفارسية نفسها.

وفي سياق متصل، قالت البروفيسورة في اللغة والأدب الفارسي بجامعة باريس السيدة «إيف فوي بوا» (Eve Feuillebois)، «ان البروفيسور دو فوشيه كور، أوقد حقا نيران حب الأدب والثقافة والحضارة الفارسية في نفوس طلابه».

بدوره، أدلى البروفيسور تشارلز هنري دو فوشيه كور كلمة قدم خلالها شرحا عن مفهوم الكلام في اللغة الفارسية (سُخَن بالفارسية)، وأحيى ذكرى كبار أساتذة الثقافة والأدب الفارسي الإيرانيين.

علما، ان البروفيسور تشارلز هنري دو فوشيه كور هو متخصص في اللغة والأدب الفارسي وأستاذ بجامعة باريس 3- السوربون الجديدة وكان منذ فترة طويلة أستاذًا للغة الفارسية وآدابها في معهد اللغات والحضارات الشرقية (إنالكو) وكان خلال الفترة بين عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٧٩ رئيسا للرابطة الفرنسية للدراسات الإيرانية في إيران، وفي عام ١٩٧٨ أسس قاعدة بيانات ببليوغرافيا المنشورات الإيرانية السنوية (الملخصات الإيرانية Abstracta Iranica).

كما كانت الترجمة الكاملة لديوان أشعار الشاعر الإيراني حافظ الشيرازي باللغة الفرنسية والتي استغرقت 16 عاما من العمل المضني وكذلك ترجمة مقالات شمس التبريزي في 6 سنوات أحدث أعمال البروفيسور دو فوشيه كور في هذا المضمار.