حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على حساب أوغندا (2-0) الأحد، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، على استاد القاهرة.

سجل لمنتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 44، وحافظ الفراعنة على نظافة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.

وضمن منتخب مصر صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بعد حصد العلامة الكاملة بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، وتجمد رصيد منتخب أوغندا عند 4 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، ليصعد رسميًا محتلاً الوصافة.

ورغم الفوز إلا أن الأداء لم يكن مقنعًا للمتابعين، وأهدر منتخب أوغندا العديد من الفرص مع تألق واضح للحارس محمد الشناوي أحد نجوم المباراة، إلا أن مهارة صلاح واستغلال بعض الفرص ضمنا الفوز للفراعنة.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى لمساء الاحد كالاتي:

مدغشقر 2 – نيجيريا صفر

بوروندي صفر – غينيا 2

زيمبابوي صفر – الكونغو 4