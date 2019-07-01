تمكن فريق الحدود من خطف ثلاث نقاط بفوزه على فريق النجف في ملعبه بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري والتي أقيمت مساء الاحد في ملعب النجف الدولي وفي مباراة أخرى حسم التعادل مباراة الميناء واربيل التي اقيمت في ملعب الفيحاء بمدينة البصرة.

لم يكن فريق الحدود لقمة سائغة، ولم يتأثر في محاولات النجف بنقل المباراة من ملعب لآخر، فتلك التفاصيل احيانا تؤثر على المنافس، لكن الحدود استمر بتركيزه وبدأ المباراة بانضباط عال، وقام بعدة محاولات للتسجيل عبر شريف عبد الكاظم ومنتظر عادل، فيما كانت أبرز محاولات النجف، تسديدة علي رشيد لكن كرته افتقدت للدقة لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ضغط الحدود مبكرا ونجح بالتسجيل عبر مدافعه محمد سعيد في الدقيقة 49، وحاول النجف العودة مستغلا تراجع الحدود للحفاظ على النتيجة، واضاع فرصتين خطرتين عبر طاهر حميد لتنتهي المباراة بفوز الحدود بهدف دون رد.

ورفع الحدود رصيده إلى النقطة 40 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد النجف عند النقطة 37 في المركز الخامس عشر.

مباراة الميناء واربيل التي اقيمت على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة، لم تشهد المباراة ماكان متوقعا وغابت الاهداف، حيث قاد فريق الميناء المدرب الروماني الجديد تيتا.

وحاول اربيل عبر اسو رستم في تسديدة ابعدها الحارس فيما هدد حسام مالك مرمى اربيل لكن كرته علت العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

استمر الحال في الشوط الثاني رغم المحاولات من قبل الطرفين، لكنها لم تكن بذات الخطورة لتبقى شباك الفريقين نظيفة وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع الميناء رصيده للنقطة 36 في المركز السادس عشر فيما رفع اربيل رصيده إلى النقطة 41 في المركز الحادي عشر.