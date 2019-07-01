وصل المدرب الارجنتيني غابرييل كالديرون الذي ابرم عقدا لتدريب بطل الدوري والكاس في ايران فريق برسبوليس، الى طهران مساء الاحد.

وفي تصريح ادلى به حين وصوله الى طهران اعتبر كالديرون فريق برسبوليس بانه لاشك افضل فريق في آسيا.

واعرب عن سعادته لتولي مهمة تدريب الفريق، آملا بمواصلة النجاحات التي حققها الفريق خلال الاعوام الاخيرة بتحقيقه بطولة الدوري الايراني الممتاز 3 مرات متتالية واحرازه بطولة الكاس للموسم الاخير فضلا عن احرازه مركز الوصافة في الموسم الماضي لدوري ابطال اسيا.

واضاف، انني اسعى لتحقيق بطولة الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي وقد قبلت هذا التحدي واشعر بالكثير من الحوافز لانني هنا في ناد كبير وافضل الجماهير الى جانبنا.

وقال كالديرون، انني اعد ببذل افضل الجهود ليقدم برسبوليس مستوى راقيا وباعتقادي انه بامكانه ان يقدم اداء افضل وساعمل لتحقيق هذا الامر وانني على ثقة من قدرتي على ذلك.

وتابع قائلا، اننا نسعى لتقديم اداء جيدا وكرة جميلة تكون نهايتها التتويج بالبطولة وانني على ثقة بان الجمهور سيسعد بما سيقدمه برسبوليس من اداء.

يذكر ان كالديرون حل بدلا عن المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش الذي تولى تدريب الاهلي السعودي اخيرا بعد 4 مواسم ناجحة مع برسبوليس بداها بمركز الوصافة ومن ثم 3 القاب في الدوري الممتاز اضافة الى بطولة الكاس والوصافة في دوري ابطال اسيا في الموسم الماضي.