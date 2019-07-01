احرز منتخب تلامذة ايران للشطرنج خمس ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولات آسيا الفردية لطلاب المدارس للشطرنج في مدينة طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان.

واحرز امیر حسام جلالوند ۳ ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في فئة تحت ۹ سنوات للذكور ومحمد نعیم کلوندي ميدالية برونزية في فئة تحت ۱۱ سنة للذكور، كما احرزت نشمیل کلوندي ميدالية ذهبية في فئة تحت ۱۷ سنة للاناث.

وشارك في هذه البطولة ۲۰۰ لاعب ولاعبة من ۲۰ دولة آسيوية وقد اختتمت فعاليات بطولات آسيا الفردية لطلاب المدارس للشطرنج للذكور والإناث السبت في طاشقند.