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رقم الخبر: 257108 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 11:57 الاقسام: رياضة  
لاعبة ايرانية تحصد برونزية مسابقات بنين الدولية للريشة

لاعبة ايرانية تحصد برونزية مسابقات بنين الدولية للريشة

حصلت اللاعبة الایرانية لكرة الريشة "ثريا آقائي" علی الميدالية البرونزية خلال منافسات النصف النهائي لبطولة بنين الدولية للريشة.

وأقيمت تصفيات النصف النهائي لبطولة بنين الدولية للريشة عصر يوم (الأحد) حيث حصدت اللاعبة الايرانية ثريا آقائي برونزية هذه اللعبة بعد ان حلت بالمركز الثالث في المنافسات الفردية للسيدات عقب خسارتها امام لاعبة من بيرو.

وبدأت بطولة بنين الدولية للريشة في 27 من شهر حزيران/يونيو الماضي؛ ومن المقرر أن يشارك المنتخب الايراني للريشة ايضا في البطولات التي ستقام في كل من دول ساحل العاج وغانا ونيجيريا.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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