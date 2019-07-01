وأقيمت تصفيات النصف النهائي لبطولة بنين الدولية للريشة عصر يوم (الأحد) حيث حصدت اللاعبة الايرانية ثريا آقائي برونزية هذه اللعبة بعد ان حلت بالمركز الثالث في المنافسات الفردية للسيدات عقب خسارتها امام لاعبة من بيرو.

وبدأت بطولة بنين الدولية للريشة في 27 من شهر حزيران/يونيو الماضي؛ ومن المقرر أن يشارك المنتخب الايراني للريشة ايضا في البطولات التي ستقام في كل من دول ساحل العاج وغانا ونيجيريا.