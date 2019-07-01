وفي حوار مع ارنا قالت كوئواس بارون، إن عضوية إيران ونشاطها فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية والحوار بين البرلمانات المختلفة أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، و في هذا الصدد، يمثل ممثل إيران عضوا مهما ومؤثرا جدا في اللجنة ، وبسبب عضويته الطويلة في اللجنة، فإنه يقدم مشورة قيمة بشأن مختلف القضايا، الشيء الثاني الذي يهمنا في هذا الصدد هو أن إيران هي أيضا عضو في المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي وهي مجموعة تعمل على تعزيز الحوار وتقدم الآليات لمكافحة الإرهاب، حيث تقدم الجمهورية الإسلامية أدوات وتوصيات إلى البرلمانات لمناقشة قضية مكافحة الإرهاب، في مجالات الميزانية والرصد وغيرها من المجالات .

و أضافت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أنه هناك نقطة مهمة أخرى فيما يتعلق بأهمية عمل الجمهورية الإسلامية للاتحاد وهي المشاركة في اللجنة الدولية لحقوق الانسان، والتي تتعامل مع مختلف القضايا ، بما في ذلك الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية ، والذين لا يملكون أرضا والمهاجرون وطالبو اللجوء.

و تابعت كوئواس بارون ،في المجموع ، فإن الوفد الإيراني فعال للغاية ، لأنه يشارك دائما في لجان مختلفة. على سبيل المثال ، عندما نريد مناقشة أو الموافقة على قرار بشأن قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمم المتحدة ، فإن الوفد الإيراني نشط للغاية في هذا الصدد.

الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هي مؤسسة برلمانية مشتركة تأسست عام 1889 من قبل فريدريك بيسي الفرنسي وراندال كريمر البريطاني . كان هذا أول منتدى دائم للمفاوضات السياسية متعددة الأطراف. في البداية، كانت مخصصة للبرلمانيين، ولكنها أصبحت فيما بعد منظمة دولية لمختلف البرلمانات في مختلف البلدان.

إن البرلمانات الوطنية لـ 178 دولة، عضوة في الاتحاد البرلماني الدولي و 12 لجنة برلمانية إقليمية هي أعضاء منتسبون. هذه المؤسسة لها مراقب دائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال انتخاب اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) بتاریخ 28 اب اغسطس 2018 تم انتخاب السيدة فاطمة حسيني ممثلة اهالي طهران في مجلس الشورى الاسلامي رئيسة اللجنة التنفيذية الايرانية في (IPU) و السيد محمد جوادنوبندكاني امين عام اللجنة التنفيذية الايرانية.