  • الإثنين ٢٧ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يوليو 01, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257096 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 10:40 الاقسام: سياسة  
الشعب الإيراني لا يستسلم للبلطجة الأمريكية

الشعب الإيراني لا يستسلم للبلطجة الأمريكية

قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان، إن الشعب الإيراني شعب مسالم ، لكنه لن يستسلم أبدا للهجمات الامريكية في المنطقة وتنمرها.

وقال السفير "مهدي هنردوست" ، في تصريح للتلفزيون الباكستاني: ان الأمريكيين كانوا يتدخلون سابقا في الشان الإيراني ، والان يستخدمون كل الوسائل الممكنة لوضع العراقيل أمام إيران، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني لن يستسلما أبدا لضغوط واشنطن .

وذكر أن أحد الأسباب الرئيسية للحركة الشعبية في إيران وانتصار الثورة الإسلامية، هو معارضة الشعب الإيراني لنفوذ وتدخل الولايات المتحدة في جميع شؤون البلاد.

وفي إشارة إلى تصعيد التحركات العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي، أكد السفير هنردوست، إن إيران لم تكن أبدا داعية حرب وتاريخها العريق يؤكد ذلك، لكننا في الدفاع عن سيادتنا ومصالح البلاد نقف متضامنين وموحدين بوجه الاعداء .

وأشار إلى توقيع الاتفاق النووي وعدم تنفيذه من قبل امريكا، وقال : على الرغم من جميع الوثائق والتأكيدات المتكررة من جانب السلطات الدولية ذات الصلة بالتزام طهران التام بتنفيذ أحكام خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي ) الا ان مطاليب الشعب الإيراني المشروعة لم تتحقق، ولذلك قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية و على أساس حقوقها القانونية، وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق .

وأضاف: كما قال قائد الثورة الإسلامية، لا يمكننا الوثوق برئيس الولايات المتحدة، وهذا الموقف يدعمه كل الشعب الإيراني.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0657 sec