أعلن رئيس اتحاد التزلج الايراني عن افتتاح المرحلة الاولى من مضمار مغطى لسباق التزلج رول سكيت هو الاضخم في منطقة غرب آسيا.

وأوضح بهمن محمد رضايي في كلمة امام المؤتمر السنوي لهيئة التزلج بمحافظة اردبيل شمال غرب ايران يوم الاحد أن المضمار سيدشن قريبا في المحافظة، ويعد اهم مشاريع التزلج في البلاد.

ولفت الى أن افتتاح هذه المجموعة الرياضية من شأنه أن يمهد لتحسين مستوى اقامة المسابقات والتمارين بالمنطقة.