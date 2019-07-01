أكدت تقارير وتصريحات لوزارة الدفاع البريطانية أن بريطانيا جندت أطفالا لم تتجاوز أعمارهم 17 سنة وأرسلتهم للقتال في أفغانستان والعراق.

وفي إطار حرية الوصول إلى المعلومة كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن إرسال أطفال في السابعة عشرة من العمر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل خطأ وانتهاكا لالتزام المملكة المتحدة بقوانين الأمم المتحدة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمنع التزام المملكة المتحدة بتعهد الأمم المتحدة، إرسال أي جندي يقل سنه عن 18 عامًا إلى مناطق الحرب.

وسبق وقال الجيش البريطاني أيضا إنه سيتوقف عن إرسال البالغين من العمر 17 عاما إلى مناطق الحرب بعد استدراج 2 منهم من المعسكر من قبل نساء دعوهما لحضور حفل، قبل أن يقتلهما الجيش الجمهوري الإيرلندي في بلفاست في السبعينيات.