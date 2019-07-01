وأوضح زنكنة قبيل التوجه الى فيينا للمشاركة بالدورة الـ 176 من اجتماع الوزاري لاعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك فجر الاثنين، أن عددا من اعضاء اوبك سلكوا طريق معاداة الشعب الايراني.

وأضاف أن ايران تدعم التعاون مع الدول المصدرة من خارج المنظمة، ولكن بالوقت الذي تقوم دولتان عضوان في أوبك بتوتير الاجواء مع بقية الاعضاء منها ايران، حينها لامعنى للتفاهم بين اعضاء اوبك والمنتجين من خارج المنظمة، ولايبقى أي مجال للتعاون.

ودعا زنكنة أعضاء أوبك للتفاهم فيما بينهم اولا، كما دعا بعض دول الجوار الكف عن معاداة ايران ومد يد الصداقة نحوها، مؤكدا ان دون الوحدة الداخلية للمنظمة، فان اي بحث آخر لايعدو كونه الا استعراضا.