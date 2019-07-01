أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التفجير الانتحاري الارهابي الذي شنته داعش في الفلبين معربا عن تعاطفه مع حكومة الفلبين وشعبها.

واستنكر سيد عباس موسوي اليوم الاثنين الانفجار الذي استهدف قاعدة عسكرية في الفلبين جنوب البلاد يوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل وجرح عدة أشخاص .

كما اعرب عن تعاطفه مع الحكومة الفلبينية وشعبها، وخاصة اسر الضحايا.

يذكر ان 5 جنود لقوا مصرعهم وأصيب 9 آخرون في انفجار استهدف قاعدة عسكرية في أرخبيل سولو جنوب الفلبين ، يوم الجمعة والتي أعلنت داعش مسؤوليتها عن هذا الانفجار.