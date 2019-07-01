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رقم الخبر: 257090 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 10:07 الاقسام: دوليات  
مقتل 10 أشخاص بتحطم طائرة في ولاية تكساس الأمیركية

مقتل 10 أشخاص بتحطم طائرة في ولاية تكساس الأمیركية

لقي 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة بمحركين بعد اصطدامها بحظيرة طائرات في مطار شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمیركية.

وقال مسؤولون محليون إن الطائرة واجهت مشاكل عند محاولتها الإقلاع من المطار في ضاحية أديسون بمدينة دالاس، واصطدمت بالحظيرة قبل أن تندلع فيها النيران.

وقتل كل من كان على متن الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات على الأرض.

وتم إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة تولى خلالها رجال الإطفاء إخماد الحريق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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