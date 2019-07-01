توقع المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية امير حسين عبد اللهيان انهيار نظام آل خليفة في البحرين بالتزامن مع فشل "صفقة القرن".

وورد على الحساب الشخصي لعبداللهيان على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي رداً على تصريح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بشأن المساومة مع الكيان الإسرائيلي قائلاً "يا شيخ خالد عد إلى أحضان شعبك ولا تكن منفذاً لسياسات الآخرين القذرة في المنطقة مؤكداً أن فشل "صفقة القرن" سيؤدي إلى انهيار نظام آل خليفة فوراً.