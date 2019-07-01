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رقم الخبر: 257089 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 10:09 الاقسام: محليات  
عبداللهيان: النظام البحريني سيؤول إلى الإنهيار

عبداللهيان: النظام البحريني سيؤول إلى الإنهيار

توقع المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية امير حسين عبد اللهيان انهيار نظام آل خليفة في البحرين بالتزامن مع فشل "صفقة القرن".

وورد على الحساب الشخصي لعبداللهيان على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي رداً على تصريح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بشأن المساومة مع الكيان الإسرائيلي قائلاً  "يا شيخ خالد عد إلى أحضان شعبك ولا تكن منفذاً لسياسات الآخرين القذرة في المنطقة مؤكداً أن فشل "صفقة القرن" سيؤدي إلى انهيار نظام آل خليفة فوراً.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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