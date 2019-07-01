أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني "محمد جواد آذري جهرمي" بأن ايران والصين في جبهة واحدة لمواجهة التفرد والهيمنة الاميركية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير آذري جهرمي خلال لقائه صباح الأحد السفير الصيني بطهران، قبيل توجهه الى داليان في الصين للمشاركة في الاجتماع الصيفي لمنتدى الاقتصاد العالمي.

وأشار الوزير الايراني الى ماضي العلاقات الطيبة جدا بين البلدين، مؤكدا على طاقات تنمية التعاون خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ووصف آذري جهرمي الصين شريكاً مهماً لإيران في مجال الاقتصاد الرقمي، وأشار الى منهج اميركا في التفرد في قطاع التكنولوجيا في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وقال: ان الشركات الرئيسية الكبرى في العالم العاملة في قطاعات أنظمة التشغيل والشبكات والبنية التحتية والخدمات، هي شركات اميركية، لذا فاننا نواجه هيمنة من قبل هذه الشركات.

وأكد بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين هما في جبهة واحدة في مواجهة نهج التفرد والهيمنة الاميركية في قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث يتوجب عليهما تعزيز تعاونهما الاستراتيجي.

واضاف: ان اجراءات الحظر الاميركية الظالمة قد خلقت لنا مصاعب؛ لكننا بالمقابل تعلمنا جيدا طرق مواجهة ذلك.

من جانبه، أشار السفير الصيني في طهران "جانغ هووآ"، خلال اللقاء، الى المستوى الجيد للعلاقات الثنائية بين البلدين، ووصف زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني للصين للمشاركة في الاجتماع الصيفي لمنتدى الاقتصاد العالمي بأنها مهمة جداً، وقدم شرحاً للتنسيقات التي أجريت للقاءات الوزير آذري جهرمي المرتقبة مع المسؤولين الصينيين خلال الزيارة.