وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق".

واستشهد 4 مدنيين بينهم طفل عمره أشهر وإصيب 21 بينهم أطفال في بلدة صحنايا بريف دمشق جراء العدوان .

و تعرض عدد من منازل المدنيين نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق لبعض الأضرار المادية في بلدة صحنايا وتحطم زجاج المنازل ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري في الحادي عشر من الشهر الجاري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها.

وتدخل العدو الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية مرات عديدة لدعم أدواته الإرهابية المنهارة حيث تؤكد عشرات التقارير الميدانية والاستخبارية الارتباط الوثيق بين هذه التنظيمات الإرهابية والعدو الإسرائيلي وتنسيقهما المفضوح.