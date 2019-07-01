اليمن.. إطلاق صاروخي "زلزال1" على تجمعات لقوى العدوان لقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم الأحد إثر قصف من قبل مدفعية الجيش واللجان اليمنية في حجة (شمال غرب اليمن) فيما استهدفت تجمعات للمرتزقة والسودانيين بصاروخي زلزال1 في المحافظة عينها.