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|رقم الخبر: 257084
|تاريخ النشر: تموز 01, 2019
|الوقت: 09:15
|الاقسام: عربيات
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اليمن.. إطلاق صاروخي "زلزال1" على تجمعات لقوى العدوان
لقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم الأحد إثر قصف من قبل مدفعية الجيش واللجان اليمنية في حجة (شمال غرب اليمن) فيما استهدفت تجمعات للمرتزقة والسودانيين بصاروخي زلزال1 في المحافظة عينها.
وافاد مصدر عسكري للمسيرة نت بإطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة والسودانيين شمال صحراء ميدي.
وفي حجة أيضا ذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان غرب حيران بعدد من قذائف خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.
ودمرت وحدة الهندسة الخميس الماضي طقما محملا بالمرتزقة بعبوة ناسفة شمال غرب مثلث عاهم في ذات المحافظة ما أسفر عن مصرع وجرح من على متنه.
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