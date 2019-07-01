‏أكد عضو المجلس الساسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي، أن استمرار الأعمال العسكرية والزحف على الجبلية في التحيتا بمحافظة الحديدة يؤكد أن هناك نية مبيته للإنقلاب على اتفاق ستوكهولم.

وأوضح عضو السياسي الأعلى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استمرار العمليات العسكرية بالحديدة من قبل قوى العدوان السعودي ومرتزقته، محاولة لإفشال فريق وقف اطلاق النار بعد ما حقق نجاح تمثل بتنفيذ إعادة الانتشار من طرف واحد.

وأشار إلى أن طرف العدوان أثبت للعالم من خلال التصعيد العسكري أنه ضد السلام.

ولفت محمد علي الحوثي، إلى أن موقف وزير الخارجية الأميركي هو رسالة البدء وهو ما حصل ويحصل بالفعل.. وقال" حذرنا من تصعيد العدوان ومرتزقته منذ منتصف يوليو الماضي".