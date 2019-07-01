أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "علاء الدين بروجردي" بأن الآلية الأوروبية للتجارة مع ايران "إينستكس" لا تلبي توقعات ايران من الاطراف الاوروبية، وحتى لو تم تنفيذها بالكامل فانها غير مرضية بالنسبة لنا.

وقال بروجردي، في تصريح له يوم الأحد: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا ترضى بأقل من التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، ولو كان من المقرر أن يبقى الاتفاق فلابد من تنفيذ جميع بنوده تماماً.

واضاف: انه وفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد التزمت ايران بتعهداتها، لذا فانه على الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي أن تثبت التزامها به.

وتابع بروجردي: انه لو لم ينفذ الاوروبيون التزاماتهم بسبب الخوف من اميركا او العجز في العمل بالقانون الدولي فانه عليهم انتظار اجراءات ايران في خفض التعهدات وان كانوا يتوقعون غير ذلك فعليهم العمل بدل الكلام.

وأكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية بأن الاتفاق النووي يمكنه الاستمرار في طريق ذو اتجاهين ولا يمكننا ان نرى اهدار مصالحنا الوطنية في طريق باتجاه واحد ونبقى نحن وعدد كبير من التعهدات والقيود.

وصرح بروجردي بأنه على اوروبا العمل باستقلالية وهي ليست مضطرة لفرض اجراءات حظر غير قانونية ضد ايران لان أياً من اجراءات الحظر هذه لم يصادق عليها مجلس الامن الدولي ونحن نتوقع من الاوروبيين الغاء جميع إجراءات الحظر التي كان من المقرر رفعها في اطار الاتفاق النووي وتمهيد الطريق لبيع النفط وانجاز المعاملات المالية.