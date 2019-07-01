أكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الأمم المتحدة "مجيد تخت روانجي"، في تصريح لقناة "سي إن إن"، بأن قرار ايران بزيادة احتياطيها من اليورانيوم يأتي على أساس نصوص الاتفاق النووي ولا يعتبر نقضاً له.

وقال تخت روانجي في تصريحه حول إمكانية التفاوض مع اميركا بالقول: ان الحوار والتهديد لا يلتقيان ونحن غير مستعدين للتفاوض مع من يسعى الى تخويفنا ويلوح بالحرب ويفرض الحظر علينا، فمادام التهديد قائماً ومادامت سياسة التخويف موجودة، فاننا لايمكننا أن نتوقع أبداً مقترح مفاوضات بناءة.

* كل المشاكل بدأت حينما قررت اميركا مغادرة طاولة المفاوضات

وقال تخت روانجي: إنني أعتقد بأن أول ما ينبغي لأميركا أن تقوم به هو العودة الى طاولة المفاوضات.. لقد تركت اميركا طاولة المفاوضات في حين واصل سائر أعضاء المجتمع الدولي المفاوضات مع ايران حول القضية النووية.

وأضاف: ان كل الفوضى والمشاكل التي نشهدها وقعت حينما قررت اميركا مغادرة طاولة المفاوضات وإن أردنا العودة للظروف الطبيعية فانه ينبغي العودة عن ذلك القرار ايضاً.

* ستكون هنالك مفاوضات مهمة مع الأوروبيين خلال الأيام العشرة القادمة

وحول خفض ايران التزاماتها في اطار الاتفاق النووي، قال تخت روانجي: ينبغي علي القول أولاً بأن هذا الاجراء لا يتناقض مع الاتفاق النووي، إذ أن هنالك في الاتفاق بنوداً محددة تسمح لإيران بأن لا تنفذ بعض التزاماتها.

وأضاف: ان ما قمنا به يأتي بالضبط على اساس البندين 26 و 36 من الاتفاق النووي واللذين يسمحان لايران بأن تخفض التزاماتها في حال خروج اميركا من الاتفاق النووي.

وتابع مندوب ايران في الامم المتحدة: لقد حددنا للمرحلة الاولى حالتين من خفض التزاماتنا وبعد 10 أيام قادمة إن لم يحدث أي تطور فاننا سندخل المرحلة الثانية ولقد أعلنا عناصرها مسبقاً.

واضاف: انه بناء على ذلك ستكون لنا مع شركائنا الأوروبيين محادثات مهمة لنرى هل يمكنهم التعويض عما فقدناه بخروج اميركا من الاتفاق.

* "إينستكس" آلية جيدة؛ لكنها غير كافية

وعن الآلية المالية الاوروبية للتجارة مع ايران والمعروفة بـ "اينستكس"، قال تخت روانجي: ان الاوروبيين يتحركون ببطء شديد على صعيد انجاز الآلية المالية حيث استغرق ادخالها حيز التنفيذ أكثر من عام.

واضاف: إن إنشاء الآلية المالية خطوة جيدة؛ لكنها غير كافية وعليهم أن يسرعوا في الامر وينبغي أن يحددوا المصادر المالية لهذه الآلية وإلا فانها لا تقدم شيئاً لتجاوز المشاكل التي نواجهها.

* ايران لا تسعى وراء المواجهة

ورفض سفير ايران في الأمم المتحدة مزاعم اميركا التي تدعي تورط ايران في عملية تفجير ناقلات النفط في الخليج الفارسي قبل فترة، وقال: لقد رفضنا من قبل مثل هذه المزاعم وفي الحقيقة فان هذه المزاعم لم تحظ بالدعم ايضاً حتى من بعض دول المنطقة وحلفاء اميركا الوثيقين، لذا فكيف يزعمون (الاميركيون) بأن كلامهم صائب.

* سنقاوم أمام الحظر الأميركي

وأكد تخت روانجي بأن ايران ستصمد وتقاوم أمام الحظر الاميركي، وقال: من الصحيح ان الحظر الاقتصادي يفرض الضغوط على الشعب الايراني؛ ولكن لا يعني ذلك إننا نستسلم أمام الضغوط.