وكتب ربيعي في مقال له: ان من أهم المواضيع التي طرحت في اجتماع الحكومة خلال الأسبوع الماضي هو إصلاح هيكلية الميزانية كما جرى البحث قبل ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية لرؤساء السلطات الثلاث طرح موضوع استقرار الميزانية مع الاقتصاد المقاوم.

وأشار ربيعي الى أن إصلاح هيكلية الميزانية يأتي بناء على قرار من قائد الثورة الاسلامية ومن المقرر بحثه من الآن فصاعداً في اجتماعات اللجنة الاقتصادية لرؤساء السلطات الثلاث، وقال: ان الجزء الأهم من اصلاح الهيكلية مرتبط بفصل النفط عن الميزانية.

واعتبر اعتماد الحكومة على النفط بأنه يؤثر على عمل وأداء الحكومة حسب تذبذبات اسعار سوق النفط العالمية، معتبراً الدولة التي تدار على أساس المصادر الناجمة عن الاعمال والضرائب المستحصلة منها ويتم توفير نفقات الصحة والتعليم والامن من خلالها، بأنها تدخل مسيرة سليمة يتم على اساسها تنظيم العلاقات بين الحكومة والشعب.

وتابع ربيعي قائلاً: انه ومع فصل النفط عن الميزانية الجارية واصلاح هيكلية الميزانية فمن المتوقع تحقيق الاهداف المتوخاة ومنها العدالة الاجتماعية بحيث يتم توفير ما لا يقل عن الحد الأدنى المعيشي للجميع وتحقيق العوائد الثابتة وايجاد الاستقرار الاقتصادي.