جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي عقد مساء الأحد برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية بهدف تشجيع الاستثمارات واستقطاب المصادر المالية الاجنبية (العملة الصعبة).

ووفقاً للائحة، فان الحد الأدنى للمبلغ اللازم لمنح ترخيص الاقامة لاستثمارات للرعايا الاجانب من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية هو 250 ألف يورو أو ما يعادله من العملات الاجنبية الاخرى المقبولة لدى البنك المركزي.

ومن المجالات التي تشملها اللائحة: الادخار في البنك والاستثمار في سندات المشاركة والاستثمار في قطاع السكن، وفقاً لضوابط اللائحة مع التزام قوانين وقرارات البلاد.