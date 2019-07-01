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رقم الخبر: 257079 تاريخ النشر: تموز 01, 2019 الوقت: 08:57 الاقسام: محليات  
الحكومة الإيرانية تصادق على لائحة منح ترخيص الإقامة 5 أعوام للمستثمرين الأجانب

الحكومة الإيرانية تصادق على لائحة منح ترخيص الإقامة 5 أعوام للمستثمرين الأجانب

صادقت الحكومة الايرانية على لائحة منح ترخيص الإقامة لمدة 5 أعوام للمستثمرين الأجانب في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي عقد مساء الأحد برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية بهدف تشجيع الاستثمارات واستقطاب المصادر المالية الاجنبية (العملة الصعبة).

ووفقاً للائحة، فان الحد الأدنى للمبلغ اللازم لمنح ترخيص الاقامة لاستثمارات للرعايا الاجانب من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية هو 250 ألف يورو أو ما يعادله من العملات الاجنبية الاخرى المقبولة لدى البنك المركزي.

ومن المجالات التي تشملها اللائحة: الادخار في البنك والاستثمار في سندات المشاركة والاستثمار في قطاع السكن، وفقاً لضوابط اللائحة مع التزام قوانين وقرارات البلاد.

 
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