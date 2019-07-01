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رقم الخبر: 257078 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 20:04 الاقسام: محليات  
إقامة "عشرة الكرامة" في المناطق ذات الأغلبية الشيعية والسنية جنوب إيران

إقامة "عشرة الكرامة" في المناطق ذات الأغلبية الشيعية والسنية جنوب إيران

أعلن مساعد محافظ هرمزكان /جنوب/ في الشؤون السياسية والأمنية، عباس ميرزاد، عن إقامة "عشرة الكرامة" في المناطق ذات الأغلبية الشيعية والسنية في المحافظة.

وأكد ميرزاد، خلال الاجتماع الثاني لـ"عشرة الكرامة" في هرمزكان اليوم الأحد، ضرورة الاستخدام الكامل لإمكانيات المساجد والحلقات الثقافية والفنية لإقامة "عشرة الكرامة" بأبهى صورة.

كما أكد ضرورة إقامة مثل هذه البرامج في المناطق ذات الأغلبية السنية لمشاعرهم الصادقة تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام.

وفي سياق متصل، توقع المدير العام لدائرة الثقافة والارشاد الإسلامي في المحافظة، رضا كمالي زركاني، إقامة أكثر من ألف حلقة ثقافية وفنية بمناسبة "عشرة الكرامة"، قائلاً: إنها تهدف إلى تنشيط المؤسسات والمجمعات الشعبية في المحافظة.

وأكد على استخدام كل الطاقات المتاحة لتنفيذ البرامج التي تم إعدادها من أجل إقامة "عشرة الكرامة".

يشار إلى أن عشرة الكرامة تهدف إلى إقامة برامج ثقافية واقتصادية منها تقديم المساعدات للشرائح الفقيرة في البلاد.

 
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