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رقم الخبر: 257077 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 19:59 الاقسام: اقتصاد  
رحماني يؤكد ضرورة تجنيد كافة الطاقات للنهوض بالتجارة مع الدول الجوار

رحماني يؤكد ضرورة تجنيد كافة الطاقات للنهوض بالتجارة مع الدول الجوار

أكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة "رضا رحماني" ضرورة تحديد وتجنيد كافة الطاقات لتفعيل التجارة مع الـ15 دولة المجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف رحماني، اليوم الأحد، خلال الإجتماع التنسيقي لزيارته الوشيكة الى باكستان: انه يتم حاليا تسويق ما يزيد عن 54 بالمئة من الصادرات الإيرانية غير النفطية الى دول الجوار؛ لافتا الى إمكانية النهوض بحجم الصادرات الى هذه البلدان بالنظر الى الطاقات التجارية المتوفرة.

وفيما أشار الى زيارته المزمعة الى باكستان بهدف تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، صرح رحماني: ان زيادة التفاعل التجاري بين إيران وباكستان والذي تبلغ قيمته حاليا نحو مليار و300 مليون دولار، تستطيع أن تشكل منعطفا هاما لتعزيز التعاون والعلاقات التجارية مع دول الجوار الأخرى.

وتابع: ان التركيز على القطاع الخاص والوحدات التجارية ذات الصلة به، يشكل أساس الفعاليات التجارية في البلاد؛ مؤكدا ضرورة تجنيد الطاقات الكامنة لهذا القطاع وتعزيز الإستثمار في تفعيل هذه الطاقات.

 
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