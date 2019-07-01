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رقم الخبر: 257076 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 19:55 الاقسام: رياضة  
جهانغيري يهنئ بتأهل المنتخب الإيراني للكرة الطائرة إلى نهائيات دوري الأمم

جهانغيري يهنئ بتأهل المنتخب الإيراني للكرة الطائرة إلى نهائيات دوري الأمم

هنّأ النائب الأول لرئيس الجمهورية "إسحاق جهانغيري" بتأهل المنتخب الإيراني الى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة 2019.

وخلال رسالة وجهها بالمناسبة اليوم الأحد، قال جهانغيري: ان نجاح المنتخب الوطني للكرة الطائرة الباعث على المفخرة وصعوده الى النهائيات بين المنتخبات الستة المتأهلة الى هذه المرحلة من دوري الأمم للكرة الطائرة 2019، أشعل مشاعر الفرح والسرور لدى الشعب الإيراني.

وهنأ النائب الأول لرئيس الجمهورية جميع اللاعبين والمدربين والكادر الفني والشريحة الرياضية في البلاد والشعب الإيراني الصانع للأبطال بهذا الفوز القيم؛ معرباً عن أمله في إستمرار الشبان الإيرانيين الغيارى في المنتخب الوطني للكرة الطائرة في التألق وصناعة المفاخر في مرحلة النهائيات.

 
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