أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، فديركا موغيريني، عن بدء التنفيذ لأولى العمليات التجارية في اطار آلية "اينستكس" المالية الاوربية مع ايران.

وفي مدونة لها عبر موقعها الشخصي الإلكتروني، أعربت موغيريني عن ترحيبها بتفعيل آلية "اينستكس" المالية الخاصة بالتعامل التجاري مع ايران؛ مبينة ان 7 دول اوروبية اخرى ستلتحق بهذه الآلية.

واضافت: لقد أصدرنا الجمعة بيانا هاما في مجال حماية الاتفاق النووي مع ايران؛ من ان الآلية الخاصة بدعم التبادل التجاري القانوني مع ايران والمسماة بـ"اينستكس" دخلت حيّز التنفيذ ويتم حالياً اجراء اولى العمليات التجارية فيها.

ولفتت هذه المسؤولة في الاتحاد الاوروبي الى ان 7 دول اوروبية ستنضم الى الدول الراعية الثلاث لآلية اينستكس (المانيا وفرنسا وبريطانيا)؛ مؤكدة ان حضور ممثلين عن الاتحاد الاوروبي في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي (الجمعة) بفيينا جاء تأكيدا على تنفيذ هذا الاتفاق.

علماً ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت اجتماعها الثاني عشر في فيينا امس الاول الجمعة، بمشاركة مساعدي وزراء الخارجية ومدراء الشؤون السياسية لدى ايران ومجموعة 4+1، الى جانب مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي السيدة هيلغا اشميت.