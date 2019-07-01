أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الأحد، انطلاق عملية عسكرية واسعة بإسناد طيران الجيش في مناطق تشهد تحركات لجماعات تكفيرية غرب محافظة الأنبار شمال العراق.

ونقل موقع "الحشد الشعبي" عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح قوله في بيان: إن "بعض المناطق المستهدفة من العملية العسكرية تشهد تحركا ملحوظاً لأفراد داعش الإرهابي وفق معلومات استخبارية دقيقة، وتهدف العملية لمعالجة الأهداف وفق الخطة المعدة من قبل قيادة عمليات الأنبار للحشد والالوية المشتركة في العملية".

وأضاف مصلح، أن "العملية تشمل صحراء الرمادي الغربية مناطق (قاعدة سعد ورأس العجرمي ورأس العود ورأس النسر والناظرة والحسينية وزور حوران وقرى دحام الحرج والكعرة وام العوادين وسد الملصي)، حيث أن هذه المناطق تشهد تحركات للجماعات التكفيرية وستكون أهداف للعملية".

وأشار مصلح، إلى أن "هذه المناطق في حال تأمينها ستؤثر إيجاباً على وضع الأمن لغرب البلاد".

من جهة اخرى نشرت وسائل إعلام عراقية السبت طلباً موقعاً من ٥٢ نائباً لإدراج فقرة مناقشة عامة على موضوع التواجد الأمريكي والقصف التركي.

وطلب الموقعون على طلب نشره موقع السومرية نيوز العراقي جلسة عامة لمناقشة القصف التركي والتواجد الأمريكي بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري.

وذكر النواب العراقيين أن دوافع هذا الطلب جاء نتيجة استمرار انتهاك السيادة العراقية وكرامة المواطنين والقصف المدفعي وقصف الطائرات المتكرر.

إلى ذلك اتهم النائب عن محافظة بابل فلاح الخفاجي وزارة الكهرباء العراقية بـ"التحايل" على المواطنين من خلال تخفيض الفولتية لزيادة ساعات التجهيز، مطالبا الوزارة بمنح الكهرباء بشكل طبيعي.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الخفاجي قوله ان "وزارة الكهرباء تتحايل علينا في المحافظة من خلال تخفيض فولت الكهرباء مابين ١٧٠-١٨٠ فولت بدلا من ٢٢٠ فولت في ذريعة زيادة ساعات التجهيز للكهرباء".

واضاف ان "هذه الفولتية تمنع اجهزة التبريد من العمل في محاولة من الوزارة لتقليل الجهد وزيادة الساعات"، معتبرا ان "هذه اجراءات غير مقبولة وعلى الوزارة ان تعطي الكهرباء بشكل طبيعي وليس هكذا".

واكد الخفاجي ان "الوزارة تمنح الكهرباء ساعتين غير مستمرة حيث يتخللها قطوعات مستمرة ورغم هذا فالفولتية منخفضة"، لافتا الى "اننا لا نعلم هل ان هذا الاجراء في بابل فقط ام في جميع المحافظات لكنه فعليا يحصل الان في بابل".

وتقول عدة مصادر داخل العراق أن العديد من مناطق العراق تعاني من نقص الفولتية خلال تزويدها بالتيار الكهربائي والتي تصل الى 160 فولت بدلا من 220 فولت، الامر الذي ادى الى تعطيل الكثير من الاجهزة الكهربائية، فيما انتقد العديد من المواطنين هذا الاجراء وهددوا بالخروج في تظاهرات اذا لم يتم حل تلك المشكلة.