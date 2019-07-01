شهدت المدن السودانية، يوم الأحد، مظاهرات دعت إليها "قوى إعلان الحرية والتغيير" وأطلقت عليها اسم "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية". ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالمجلس العسكري الانتقالي. وأفادت مصادر بأن الشرطة أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت إجراءات أمنية مشددة وانتشارا كبيرا لقوى الأمن، منذ صباح الأحد تحسبا للمظاهرة المليونية التي دعت لها المعارضة السودانية، وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع أي عملية أمنية جديدة ضد المحتجين.

وشكلت التظاهرة "المليونية"، اختبارا لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية، التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم بداية الشهر الجاري، وخلفت عشرات القتلى والمصابين، بعد مهاجمة مسلحين بلباس عسكري ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وأتت التظاهرة الجديدة، التي انطلقت ظهر نهار الاحد، في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، قد حذّر السبت، من أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل التظاهرة.

وجاء تحذير الفريق محمد حمدان دقلو عشية تظاهرة "مليونية" دعا إليها تحالف "الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات في السودان ضد الجيش الذي استولى على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل.

ويقود دقلو "قوات الدعم السريع" التي انتشرت بشكل مكثف في الخرطوم منذ حملة القمع الدامية لاعتصام المحتجين في 3 حزيران/يونيو والتي خلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وبرّر دقلو، المشهور ب"حميدتي"، الحضور الأمني المكثف في الخرطوم مؤكدا أنّ "العسكريين المنتشرين في الخرطوم لتأمين الناس وليس لمضايقتم.