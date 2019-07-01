تركيا: القوات السورية قصفت نقطة مراقبة لجيشنا في إدلب.. ووقف الهجوم بعد تدخل روسي فوري

بوتين: لابد من القضاء على بؤر التنظيمات الإرهابية في سوريا

اتهمت وزارة الدفاع التركية القوات الحكومية السورية بتنفيذ قصف جديد استهدف نقطة المراقبة العاشرة للجيش التركي في إدلب، قائلة إن الهجوم تم وقفه سريعا بعد تدخل فوري من قبل روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان أصدرته مساء السبت، أن نقطة المراقبة تعرضت لاستهداف بـ 3 طلقات نارية "أطلقت من داخل أراضي سيطرة النظام السوري في منطقة إدلب لخفض التصعيد"، مشددة على أن "الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا بين الكوادر أو وقوع أي أضرار مادية".

وأشار البيان إلى أن "القصف الذي نفذه النظام السوري تم وقفه بفضل الإجراءات الفورية، التي اتخذتها روسيا عبر ممثليها على الأرض خلال إطلاق النار".

وقالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها كانت مستعدة للرد على هذا القصف بشكل مناسب حال استمراره، مضيفة أنها تتابع هذا الوضع بدقة.

يأتي هذا الإعلان وسط تصعيد عسكري بين الجيش السوري والقوات التركية المنتشرة في منطقة إدلب لخفض التصعيد الذي يشمل، إضافة إلى هذه المحافظة، بعض أراضي أرياف حماة واللاذقية وحلب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في 28 يونيو، أن قواتها "قصفت بشكل مؤثر مواقع للنظام السوري"، ردا على "الهجوم"، الذي استهدف قبل يوم من ذلك نقطة المراقبة التركية العاشرة الواقعة جنوب محافظة إدلب.

واتهمت أنقرة "قوات الأسد" بالوقوف وراء الحادث، الذي أسفر عن مقتل عسكري تركي وإصابة 3 آخرين.

وفي غضون ذلك، أعلنت دمشق أن القوات السورية حققت، إصابات دقيقة خلال استهدافاتها "مقار وتحركات الإرهابيين" على محور قرية تل ملح ووادي عثمان بريف حماة الشمالي، بالتوازي مع توجيه ضربات ضد مواقعهم في قرى وبلدات عدة بريف إدلب الجنوبي.

وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية إن "وحدات الجيش المتمركزة شمال مدينة محردة، استهدفت برمايات مكثفة تحركات إرهابيي جبهة النصرة وكتائب العزة على محور قرية تل ملح ووادي عثمان المجاور، وأحبطت محاولاتها للتسلل باتجاه نقاط الجيش موقعة إصابات محققة في صفوفهم".

بموازاة ذلك واصل إرهابيو “جبهة النصرة” اعتداءاتهم على المدنيين وممتلكاتهم في قرى وبلدات ريف حماة حيث استهدفوا صباح الأحد الأحياء السكنية في مدينة محردة ومنازل الأهالي في قريتي العزيزية وبريديج بريف حماة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا في حماة بوقوع دمار في منازل الأهالي وممتلكاتهم والممتلكات العامة في مدينة محردة وقريتي العزيزية وبريديج شمال غرب حماة جراء سقوط عدة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو “النصرة” من بلدة اللطامنة بالريف الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش العربي السوري المتمركزة شمال مدينة محردة ردت على مصادر الاعتداءات مستهدفة منصات إطلاق الصواريخ ومقرات لإرهابيي التنظيم التكفيري داخل بلدة اللطامنة موقعة قتلى ومصابين في صفوفهم.

هذا وجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على ضرورة القضاء على بؤر التنظيمات الإرهابية في سورية.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية الأحد “هناك عدة بؤر للتنظيمات الإرهابية في سورية ولا بد من القضاء عليها” مشيراً إلى وجود حوار دائم مع الأمريكيين والأتراك بشأن الأوضاع في سورية لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب.

ولفت بوتين إلى أن لقاءه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال القمة كان مثمرا وبناء وأن هناك تفاهما حول ضرورة الخروج من الوضع الحالي المعقد وتعزيز العلاقات الاقتصادية.