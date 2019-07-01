*نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة النطاق على غزة *قوات العدو تعتقل 11 فلسطينيا من القدس بينهم وزير شؤونها

غضب فلسطيني من إطلاق اسم "أورشليم" على ساحة في باريس

لليوم الثالث على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على بلدة العيسوية في القدس المحتلة وحصارها بعد قمعه مساء الخميس الماضي وقفة احتجاجية فيها رفضا لممارسات قوات الاحتلال بحق أبناء البلدة واقتحاماتها اليومية وللتنديد بإنذارات هدم المنازل وإخلاء الأراضي من سكانها.

وقوات الاحتلال استهدفت خلال الوقفة الاحتجاجية بالرصاص ومن مسافة قريبة الأسير المحرر محمد عبيد “20 عاماً” ما أسفر عن استشهاده لتصعد قوات الاحتلال على إثر ذلك عدوانها على أبناء العيسوية ما أدى إلى إصابة 95 فلسطينيا واعتقال 30 آخرين في عدوان متواصل يبدو أنه فصل جديد من مخطط تهويد المدينة المقدسة وافراغها من سكانها وتزامن ذلك مع حرب مماثلة تشنها سلطات الاحتلال مستهدفة الوجود الفلسطيني في مناطق عدة بالقدس وخاصة المحاذية منها للمسجد الأقصى.

المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أشار في تصريح إلى أن ما يحدث في العيسوية عمليات تطهير عرقي مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف ممارسات الاحتلال بحق أبناء البلدة من اعتداءات واعتقالات وقتل وتطهير عرقي.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي أكدت أن العدوان على بلدة العيسوية جاء كنتيجة للدعم والغطاء الأمريكي للاحتلال وجرائمه مشيرة إلى أن جرائم الاحتلال في القدس المحتلة تأتي في إطار حرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني من خلال عمليات التهجير والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

مدير مركز القدس الدولي حسن خاطر أوضح أن ما يحدث في العيسوية هو حرب انتقامية شاملة بعد فشل ورشة البحرين التطبيعية وأن كل ما تتعرض له مدينة القدس جزء من مخطط شامل لتهجير الشعب الفلسطيني وتهويد أرضه لافتا إلى أن الاحتلال يحاول فصل العيسوية عن باقي أحياء القدس المحتلة والاستيلاء على عقارات ومنازل الفلسطينيين فيها.

المختص بشؤون الاستيطان جمال جمعة أوضح أن ما يجري في العيسوية لا يختلف عما يجري في بلدة صورة باهر وتحديدا في حي وادي الحمص حيث تم إنذار أصحاب 16 مبنى يضم أكثر من 100 شقة بالهدم وغيرها من القرى والأحياء المحاذية للمسجد الأقصى لافتاً إلى أن كل ذلك يؤكد بدء مرحلة جديدة في تعامل الاحتلال مع المقدسيين في ظل الصمت الدولي ودعم الإدارة الأمريكية التي تحاول تمرير مؤامرة “صفقة القرن” على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

في السياق اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر الأحد 11 فلسطينيا من أحياء متفرّقة بمدينة القدس المحتلّة، بينهم وزير شؤون القدس.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات العدو اعتقلت الوزير فادي الهدمي بعد اقتحام منزله وتفتيشه في حي الصوانة والاستيلاء على هواتفه النقالة.

جاء ذلك بعد اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات العدو خيمة عزاء الشهيد محمد عبيد وتمزيق صوره ومصادرتها، في حي عبيد بقرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات العدو خمسة مواطنين من قرية العيساوية بالقدس من منازلهم بعد مداهمتها وتفتيشها.

واقتحمت قوات العدو بلدة أبو ديس، واعتقلت مواطنا ونجله محمد، فيما اعتقلت شاب من مفترق بلدة عناتا شمال شرق القدس.

يذكر أن جنود العدو اعتقلوا شابين من مستشفى المقاصد في القدس، وذلك بعدما اقتحموا المستشفى وفتّشوه بزعم بحثهم عن شاب مصاب.

بموازاة ذلك شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الأحد، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات العدو اعتقلت 5 مواطنين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. واقتاد جنود العدو المعتقلين إلى منطقة مجهولة.

يذكر أن قوات العدو تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.

إلى ذلك أعرب نشطاء فلسطينيون عن شجبهم لنية بلدية باريس تسمية إحدى ساحات العاصمة الفرنسية بـ"ساحة أورشليم".

وعبر النشطاء في بيان لهم، الأحد، عن رفضهم لمبادرة بلدية باريس ممثلة برئيستها، آن هيدالغو، التي "استجابت لطلب المجلس الكنسي اليهودي بتدشين الساحة الجديدة" التي تحمل اسم "أورشليم".

وأضاف البيان أنه: "تمت صياغة قرار تدشين الساحة استجابة لطلب رئيس المجلس المركزي (اتحاد الجاليات اليهودية في فرنسا) جويل ميرغي، خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين في 24 يناير الماضي لمقر بلدية باريس".

وتابع: "نعبر عن غضبنا ورفضنا المطلق لاتخاذ هذا القرار من قبل البلدية حيث نعتبره وصمة عار للسياسة الفرنسية اتجاه الفلسطينيين ككل والمقدسيين بشكل خاص".

وتوجه النشطاء برسالة إلى أصدقاء فلسطين في فرنسا، طالبين منهم منع ووقف تنفيذ هذا القرار "الذي يتحدى وجودهم في القدس كفلسطينيين مقدسيين بكافة مكوناتهم"، وقالوا: "لا يمكن أن ننسى ما قدمه المتضامنون الفرنسيون من أفراد ومؤسسات على مدى السنوات الماضية لخدمة القضية الفلسطينية ولخدمة الفلسطينيين خاصة".

من جانبه هاجم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتيناهو، الأحد، منتقديه على التوصل لاتفاق تفاهم مع حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يوجهه هو أمن" إسرائيل" وإذا اقتضت الضرورة القيام بعملية عسكرية جديدة فإنه لن يتردد بإصدار الأوامر.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته" فرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس، بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك، سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".

وقال نتنياهو "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وما يرشدني هو شيء واحد فقط، هو أمن دولة" إسرائيل""، وذلك وفقا للقناة السابعة الإسرائيلية.