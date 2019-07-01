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رقم الخبر: 257070 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 17:46 الاقسام: عربيات  
الجزائر... طائرات مسيرة تدمر أهدافاً للجماعات الإرهابية

الجزائر... طائرات مسيرة تدمر أهدافاً للجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء السبت، أن طائرات مسيرة نفذت عدة طلعات استطلاعية، في الشهر الجاري، لتدمير أهداف للجماعات الإرهابية.

وذكرت الوزارة، بحسب قناة "النهار" الجزائرية، أن طائرات دون طيار جزائرية الصنع من طراز"الجزائر- 55" نفذت، خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر، عدة طلعات استطلاعية جوية نهارية وليلية بغرض تدمير أهداف للجماعات الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أنه "استهلت المهمة التي نفذت باحترافية ودقة عالية، بتنفيذ استطلاع جوي تمكنت خلاله الأطقم الأرضية للطائرات من الحصول على بيانات آنية تم على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها".

وتابعت "لتباشر إثرها طائرات بدون طيار طلعات جوية وتدمير الأهداف، وهي العملية التي نفّذت بنجاح باستعمال تقنيات ومنظومات الطائرات دون طيار التي تتلاءم مع العمل في الظروف الليلية والنهارية في اتجاه الأهداف المحددة".

وأوضحت أن العملية جاءت بتوجيهات وتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بتنفيذ مهام تكتيكية باستعمال طائرات دون طيار. ومواصلة للعمليات المنفذة في إطار الاستخدام الميداني لهذا العتاد المتطور خاصة في عمليات مكافحة الإرهاب وحماية حدودنا الوطنية.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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