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رقم الخبر: 257066 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 17:47 الاقسام: عربيات  
رسالة قوية من الدوحة إلى الرياض
شقيق أمير قطر ينشر فيديو للأمير الوالد

رسالة قوية من الدوحة إلى الرياض

نشر خليفة بن حمد، شقيق أمير دولة قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مقطع فيديو لوالدهما الأمير السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يتحدث عن الحرب في اليمن.

وفي مقطع الفيديو، الذي نشره الشيخ خليفة بن حمد على صفحته عبر "تويتر"، قال الشيخ حمد بن خليفة: "اليمن صارلها كم سنة وهي من حرب إلى حرب، ثم لا تسمع بعض التصريحات أنا بنخلص، لا، هذه مثل ذاك الي يقول بسوي وما سويت، ولا شي من الي قلته سويته".

وفي تغريدة منفصلة، نشر الشيخ خليفة صورة لشعار القمة الخليجية العام 2017، بتعليق قال فيه: "من كان يتصور أنه سيكون شعارا لآخر قمة خليجية.. في ليلتها تحطم شعار "خليجنا واحد" بفعل غدرهم وتآمرهم، لكن سيبقى الشعب الخليجي واحداً مهما حاولوا تمزيقه".

​وتشهد منطقة الخليج الفارسي أسوأ أزمة في تاريخها بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

 

 
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مصدر الخبر: الدوحة ـ وكالات
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