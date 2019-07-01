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رقم الخبر: 257065 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: الوسائط المتعددة  
لقاء تاريخي لـ"ترامب" و"أون" على حدود الكوريتين

لقاء تاريخي لـ"ترامب" و"أون" على حدود الكوريتين

إلتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، في خطوة تاريخية لم يسبقه إليها رئيس أميركي.
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين لقاء تاريخي ل"ترامب" و"اون" على حدود الكوريتين
 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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