لقاء تاريخي لـ"ترامب" و"أون" على حدود الكوريتين إلتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، في خطوة تاريخية لم يسبقه إليها رئيس أميركي.